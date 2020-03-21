Тяжёлая форма коронавирусной инфекции бывает не только у пожилых людей. Об этом заявил глава отделения интенсивной терапии клиники в Ломбардии Антони Песенти.
Отмечается, что он развеял популярный миф о неуязвимости перед болезнью молодых.
У нас есть пациенты, которым по 20 и 30 лет, их довольно много, и они в таком же тяжёлом состоянии, как и старые, — цитирует его Sky News.
Он добавил, что единственное различие между молодыми и пожилыми пациентами в том, что молодые люди обычно более здоровы, поэтому чаще выживают.
Ранее телеведущая Елена Малышева отметила, что в Италии проживает много пожилых людей — треть населения. При этом пенсионеры не соблюдали ограничительных меры.
Как писал NEWS.ru ранее, музыкант Гарик Сукачёв заявил, что пожилые люди находятся в наибольшей опасности во время текущей пандемии вируса COVID-19, и призвал заботиться о своих бабушках и дедушках, а также напомнил о необходимости почаще мыть руки и пользоваться специальными обеззараживающими средствами из аптек.