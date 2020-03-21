https://static.news.ru/photo/248c38a0-6b74-11ea-a8c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cheng Tingting/Global Look Press

Тяжёлая форма коронавирусной инфекции бывает не только у пожилых людей. Об этом заявил глава отделения интенсивной терапии клиники в Ломбардии Антони Песенти.

Отмечается, что он развеял популярный миф о неуязвимости перед болезнью молодых.

У нас есть пациенты, которым по 20 и 30 лет, их довольно много, и они в таком же тяжёлом состоянии, как и старые, — цитирует его Sky News.

Он добавил, что единственное различие между молодыми и пожилыми пациентами в том, что молодые люди обычно более здоровы, поэтому чаще выживают.

Ранее телеведущая Елена Малышева отметила, что в Италии проживает много пожилых людей — треть населения. При этом пенсионеры не соблюдали ограничительных меры.

Как писал NEWS.ru ранее, музыкант Гарик Сукачёв заявил, что пожилые люди находятся в наибольшей опасности во время текущей пандемии вируса COVID-19, и призвал заботиться о своих бабушках и дедушках, а также напомнил о необходимости почаще мыть руки и пользоваться специальными обеззараживающими средствами из аптек.