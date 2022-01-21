Итальянский шеф-повар рассказал о реакции Путина на его шутку

Итальянский шеф-повар Мирко Дзаго, с 2001 года живущий в Москве, поделился воспоминаниями от встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, передаёт La Reppublica. Как-то кулинар обслуживал мероприятие, на котором присутствовал и глава государства. Там он смог рассмешить его остроумной шуткой.

Меня позвали в зал. Это было забавно, потому что там были журналисты со всего мира и одна итальянка. Когда она сделала мне комплимент на итальянском, я сказал Путину, что это свои, и все, включая его самого, засмеялись, — поделился Мирко Дзаго.

Он также рассказал, что часто готовил для Владимира Путина, став первым иностранцем, накормившим российского лидера.

Также, по его признанию, он готовил на 50-летие экс-премьера Дмитрия Медведева и на 18-летие его сына. Дзаго отметил, что Медведев скорее гурман, а Путин любит больше традиционные блюда.

Дзаго владеет в Москве несколькими ресторанами. Он был участником различных телевизионных передач, судьёй кулинарного шоу «Мастер Шеф» и даже снялся в кино.

Ранее сообщалось, что после выступления лидера ЛДПР Владимира Жириновского в Госдуме вице-спикер нижней палаты парламента Пётр Толстой решил подшутить над ним. Поводом стало то, что Жириновский призвал Россию уничтожить все остальные сверхдержавы, пока у страны есть преимущество в вооружении. Толстой спросил, не будет ли Жириновский провожать всех на фронт с гармошкой.