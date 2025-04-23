Итальянская закуска «Моцарелла в глазури»! К шашлыку, к вину и на любые посиделки. Изысканная холодная закуска, которая украсит любой стол! Мини-моцарелла в пряной медово-бальзамической заправке с черри и зеленью — это взрыв свежих вкусов в каждом кусочке.
Ингредиенты (на 4 порции)
- Помидоры черри — 250 г (12–15 шт.)
- Шарики мини-моцареллы — 12 шт.
- Красный лук — ½ небольшой луковицы
- Чеснок — 2 зубчика
- Свежая зелень — петрушка + базилик (пучок)
- Оливковое масло — 3 ст. л.
- Бальзамический уксус — 1 ст. л.
- Мед — 1 ч. л.
- Сушеные томаты + базилик — 1 ст. л.
- Хлопья чили — ¼ ч. л.
- Морская соль — ½ ч. л.
Приготовление
1. Нарезка. Черри разрежьте пополам. Лук нашинкуйте тонкими полукольцами. Зелень мелко порубите.
2. Сборка. В стеклянную банку или миску выкладывайте слоями: помидоры → моцарелла → лук → зелень.
3. Заправка. В отдельной емкости смешайте масло, уксус, мед, пропущенный через пресс чеснок и все специи. Взбейте венчиком до однородности.
4. Маринование. Залейте закуску заправкой, аккуратно перемешайте. Охлаждайте 20–30 минут перед подачей.
Ранее мы делились рецептом рулетиков из ветчины с сырной начинкой! Вкуснейшая закуска за 10 минут.