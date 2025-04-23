Итальянская закуска «Моцарелла в глазури»! К шашлыку, к вину, на посиделки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Итальянская закуска «Моцарелла в глазури»! К шашлыку, к вину и на любые посиделки. Изысканная холодная закуска, которая украсит любой стол! Мини-моцарелла в пряной медово-бальзамической заправке с черри и зеленью — это взрыв свежих вкусов в каждом кусочке.

Ингредиенты (на 4 порции)

Помидоры черри — 250 г (12–15 шт.)

Шарики мини-моцареллы — 12 шт.

Красный лук — ½ небольшой луковицы

Чеснок — 2 зубчика

Свежая зелень — петрушка + базилик (пучок)

Оливковое масло — 3 ст. л.

Бальзамический уксус — 1 ст. л.

Мед — 1 ч. л.

Сушеные томаты + базилик — 1 ст. л.

Хлопья чили — ¼ ч. л.

Морская соль — ½ ч. л.

Приготовление

1. Нарезка. Черри разрежьте пополам. Лук нашинкуйте тонкими полукольцами. Зелень мелко порубите.

2. Сборка. В стеклянную банку или миску выкладывайте слоями: помидоры → моцарелла → лук → зелень.

3. Заправка. В отдельной емкости смешайте масло, уксус, мед, пропущенный через пресс чеснок и все специи. Взбейте венчиком до однородности.

4. Маринование. Залейте закуску заправкой, аккуратно перемешайте. Охлаждайте 20–30 минут перед подачей.

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