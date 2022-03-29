Враждебность правительства Италии по отношению к действиям России и к Владимиру Путину не распространяется на простых итальянцев, заявила журналистка и деятель культуры Орнелла Мариани. По её словам, народ Италии до сих пор признателен российским медикам за помощь во время первого всплеска пандемии коронавируса, пишут «Народные Новости».

Я обращаюсь к президенту России Владимиру Путину, чтобы прояснить позицию Правительства Италии. Враждебность итальянского правительства — только его позиция. Это не враждебность итальянского народа. Итальянцы до сих пор вспоминают о поддержке российских медиков во время первого всплеска ковида. Благодарность, которую мы чувствуем по отношению к ним, неописуема, — заверила Мариани.

Она считает, что антироссийские санкции продиктованы группой лиц, которые находятся у власти в Италии. Журналистка раскритиковала премьер-министра Италии Марио Драги, а также «оппортунистов режима», потворствующих его «бредовым действиям». Она попросила Путина помнить о том, что его враги не итальянцы, а политические элиты, управляющие страной.

Ранее жителю Италии и его жене-россиянке, не предупредив об этом, заблокировали банковские счета. Мужчина отметил, что они всегда оплачивали счета и налоги.