Итальянцы смогут вылететь из Москвы на родину спецрейсом 28 апреля

https://static.news.ru/photo/b0a4b996-8322-11ea-9c62-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На 28 апреля из Москвы в Италию запланирован спецрейс для возвращения итальянцев на родину.

Как сообщает посольство Италии на своей странице в Facebook, рейс выполнит авиакомпания Neos из московского аэропорта Шереметьево. При этом рекомендуется прибыть в аэропорт за три часа до вылета для прохождения всех формальностей.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились 2,38 млн человек, погибли 164,37 тысячи, выздоровели 615,45 тысячи. В Италии зарегистрировано 178 972 случая инфицирования, более 23 тысяч погибли.

Ранее NEWS.ru писал, что спецрейс доставил граждан США в Нью-Йорк из Москвы. Самолёт «Аэрофлота» с американскими гражданами на борту приземлился в США в ночь на 15 апреля. Пожелавших вернуться на родину американцев доставили в аэропорт имени Джона Кеннеди.