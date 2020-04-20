Итальянцы смогут вылететь из Москвы на родину спецрейсом 28 апреля

На 28 апреля из Москвы в Италию запланирован спецрейс для возвращения итальянцев на родину.
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По последним данным, в мире коронавирусом заразились 2,38 млн человек, погибли 164,37 тысячи, выздоровели 615,45 тысячи. В Италии зарегистрировано 178 972 случая инфицирования, более 23 тысяч погибли.
Ранее NEWS.ru писал, что спецрейс доставил граждан США в Нью-Йорк из Москвы. Самолёт «Аэрофлота» с американскими гражданами на борту приземлился в США в ночь на 15 апреля. Пожелавших вернуться на родину американцев доставили в аэропорт имени Джона Кеннеди.
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