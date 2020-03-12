https://static.news.ru/photo/f35fb380-6487-11ea-b3d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правительство России приняло новые меры против распространения коронавируса. В страну закрыли въезд для граждан Италии.

Запрет начнёт действовать с 00:00 13 марта по московскому времени, передаёт «Политика сегодня». На границе не будут пропускать людей, которые направляются в РФ с личными, туристическими, деловыми или учебными целями, следует из документа, размещённого на сайте кабмина.

Кроме того, в страну не пустят иностранцев, прибывающих из Италии. Исключение сделано только для граждан стран-участниц Евразийского экономического союза, экипажей самолётов, членов делегаций и людей с ВНЖ в России.

Ранее NEWS.ru писал, что вспышка неизвестного заболевания была зафиксирована в китайской Ухани 31 декабря 2019 года. Позже новый коронавирус получил название СOVID-19. Он распространился по всем континентам, кроме Антарктиды.

По данным на 12 марта, число заболевших в мире превысило 126 тысяч человек, смертельных случаев зафиксировано 4637, более 68 тысяч человек выздоровели. В России официально зарегистрировано 28 случаев заражения. Накануне Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире. В настоящее время случаи заболевания зарегистрированы в 114 странах.