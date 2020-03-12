Правительство России приняло новые меры против распространения коронавируса. В страну закрыли въезд для граждан Италии.
Запрет начнёт действовать с 00:00 13 марта по московскому времени,
Кроме того, в страну не пустят иностранцев, прибывающих из Италии. Исключение сделано только для граждан стран-участниц Евразийского экономического союза, экипажей самолётов, членов делегаций и людей с ВНЖ в России.
Ранее NEWS.ru писал, что вспышка неизвестного заболевания была зафиксирована в китайской Ухани 31 декабря 2019 года. Позже новый коронавирус получил название СOVID-19. Он распространился по всем континентам, кроме Антарктиды.
По данным на 12 марта, число заболевших в мире превысило 126 тысяч человек, смертельных случаев зафиксировано 4637, более 68 тысяч человек выздоровели. В России официально зарегистрировано 28 случаев заражения. Накануне Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире. В настоящее время случаи заболевания зарегистрированы в 114 странах.
Добавьте наши новости в избранные источники