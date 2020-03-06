https://static.news.ru/photo/ff3a2560-5f95-11ea-b1c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Claudio Furlan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Посольство Италии в РФ рекомендовало гражданам своей страны не ездить в РФ в случае выявления малейших симптомов простуды, повышенной температуры, кашля.

Там напомнили об ужесточении мер РФ в связи с предотвращением распространения коронавируса в мире.

Так, с 5 марта в Москве введён режим повышенной готовности из-за угрозы коронавируса. Усилены меры по профилактическому осмотру и контролю за гражданами, которые прибывают из стран с коронавирусом.

Российские органы власти контролируют соблюдение этого обязательства и подчёркивают в публикациях СМИ, что для не соблюдающих режим самоизоляции предусмотрено наказание в виде лишения свободы, — цитирует RNS посольство.

Как ранее писал NEWS.ru, московские власти приняли решение построить новый корпус на территории инфекционной клинической больницы № 1. Он будет возведён с использованием быстровозводимых конструкций.