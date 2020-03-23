https://static.news.ru/photo/f2a00732-6cc1-11ea-ab22-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты сообщили о том, что случаи утечек личных данных пользователей возросли на фоне перехода на дистанционный режим пользователей.

Количество фишинговых рассылок за последние несколько дней выросло в четыре раза, — сообщает газета «Известия».

По оценкам специалистов, число утечек может вырасти вдвое. Это связано с отсутствием безопасного программного обеспечения на домашних компьютерах, антивируса, защищённого VPN-доступа с двухфакторной аутентификацией, а также с обсуждением информации по работе через мессенджеры.

Ранее NEWS.ru писал о том, что эксперты Роскачества рассказали, как обезопасить себя от кибермошенников во время вынужденной работы в удалённом режиме. Отмечается, что во время карантина и перехода многих компаний на дистанционный режим работы увеличились кибератаки на компьютеры, роутеры, видеокамеры и различные незащищённые домашние сети сотрудников компаний. Наибольшему риску подвергаются работники финансовых учреждений, IT-компаний и телеком-операторов.