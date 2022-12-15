IT-специалист усомнился в возможности реализации запрета на удаленку IT-эксперт Каськов назвал «пугалкой» закон об ограничении удаленки для покинувших РФ граждан

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IT-директор международного холдинга «Специальные системы и технологии» Валентин Каськов заявил, что законопроект об ограничении удаленной работы для россиян, покинувших страну, будет провальным. Эксперт сообщил в разговоре с «Газета.Ru», что запретов можно избежать с помощью оформления ИП и регистрации в качестве юридического лица. Каськов отметил, что законопроект направлен скорее на мотивирование уехавших россиян вернуться в страну.

Законопроект сильно оторван от реальности. Уехавшим за границу специалистам можно придумать десяток обходных путей, чтобы продолжить работать на российские компании. <...> Законопроект — скорее пугалка для информационного поля, чтобы люди увидели, испугались и вернулись, — заявил Каськов.

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас ранее заявил, что ведется разработка законопроекта, предусматривающего ограничения на дистанционную работу для россиян, покинувших страну. Сенатор отметил, что инициативу вынесут на рассмотрение парламента в ближайшее время.

Ранее Клишас заявил, что возможно введение ограничений для россиян, которые уехали за рубеж после начала частичной мобилизации. Он не стал уточнять, о поправках в какие российские законы может идти речь. По мнению сенатора, ограничения могут ввести в отношении людей, которые трудятся в «чувствительных сферах» экономики, например в сфере транспортной безопасности и госсекторе.