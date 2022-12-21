IT-специалист усомнился в эффективности запрета удаленки для россиян IT-специалист Сальманов: российские законодатели не смогут перекрыть все возможности для удаленки

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Законопроект о запрете удаленной работы для россиян вряд ли окажется эффективным, рассказал журналу «Компания» специалист по IT Олег Сальманов. Он усомнился в компетентности российских законодателей — по его мнению, им не удастся перекрыть все возможности для легальной дистанционной работы. Эксперт считает, что возможность оформления удаленки через дружественные страны все равно останется.

При текущем уровне компетенций наших законодателей, я сомневаюсь, что им удастся что-то эффективно отрегулировать. При желании всегда можно вывести разработку или поддержку на аутсорс в какую-нибудь дружественную страну, например в Белоруссию, где запрета на удаленку нет. В целом, думаю, можно будет придумать тысячу и один сравнительно честный способ обхода этого запрета, — считает Самльманов.

Другой собеседник издания из IT-индустрии рассказал, что многие айтишники в последний год стали оформляться в качестве индивидуальных предпринимателей, тогда как ограничения коснутся только тех сотрудников, которые являются штатными сотрудниками. Он также выразил уверенность в том, что компании, которые не захотят терять квалифицированных специалистов, в любом случае смогут найти пути для обхода ограничений.

Минцифры ранее не поддержало законодательный запрет на удаленную работу для сотрудников IT-компаний, которые находятся за границей. По мнению сотрудников ведомства, введение тотального запрета может отразиться на темпах развития цифровых платформ и решений, что в итоге скажется на их конкурентоспособности.