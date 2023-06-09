IT-специалист рассказал, смогут ли роботы заменить судебных приставов IT-специалист Коноплев: компьютерные программы смогут помочь судебным приставам

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Компьютерные программы не смогут полностью заменить судебных приставов, рассказал NEWS.ru IT-специалист, руководитель направления искусственного интеллекта компании «Программный продукт» Юрий Коноплев. По его мнению, в паре с человеком такие программы помогут улучшить рабочие процессы.

Ошибки в программе робота возможны, но маловероятны. Так как программа запущена в работу, скорее всего, она почти доработана. IT сфера сейчас развивается очень быстро, конечно, я не думаю, что программа полностью заменит работу судебных приставов, но в паре с человеком такое сотрудничество только в пользу, — сказал Коноплев.

Представитель аппарата вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко ранее заявил, что спрос на IT-кадры среди российских компаний в начале 2023 года вырос на 63% по сравнению с 2022-м. По мнению экспертов, повышенный спрос связан с масштабными разработками отечественного программного обеспечения взамен ушедшего иностранного. Сейчас на российском рынке вакансий доступно почти 60 тысяч предложений о работе в сфере IT.

Как заявил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков, спрос на специалистов в сфере IT в России в ближайшие годы сокращаться не будет. Аналитик MForum Analytics Алексей Бойко добавил, что программисты востребованы не только в России, но и во всем мире за счет цифровизации многих процессов, а также роста интереса к искусственному интеллекту.