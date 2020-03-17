https://static.news.ru/photo/df6a9b88-6833-11ea-85b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Annette Riedl/dpa/Global Look Press

Киберпреступники активизировались на фоне эпидемии коронавируса. Эксперт по кибербезопасности, генеральный директор Reactive Phone Иван Семёнов дал советы, как обезопасить себя от действий мошенников.

По его словам, нужно уделять особое внимание письмам, приходящим от неизвестных адресатов, лучше сразу удалять подозрительные сообщения.

Семёнов подчеркнул, что киберпреступники маскируют вредоносное сообщение под что угодно. Самое распространённое — ссылка в картинке.

Всё, что отклоняется от обычного, то опасно. Просят куда-то перейти, что-то заполнить — это сразу можно считать подозрительным, — заявил Семёнов изданию «Москва 24».

Он подчеркнул, что информация о коронавирусе не должна распространяться через личные сообщения, достоверная информация публикуется в официальных СМИ.

Эксперт подчеркнул, что нужно установить систему безопасности на смартфон или компьютер. По его словам, опасность представляют не только кибермошенники, но и различные вирусные программы. Особенно внимательным необходимо быть пользователям Android — эта система больше всех подвержена атакам из-за несвоевременного обновления. Пользователям компьютеров на операционных системах Windows 7 и XP также нужно быть внимательными.

Ранее NEWS.ru писал, что киберпреступники подделывают письма ВОЗ на фоне пандемии коронавируса. Как только пользователи переходит по вредоносной ссылке, они отправляется на фишинговый сайт, где им предлагают поделиться личной информацией, которая становится доступна злоумышленникам.