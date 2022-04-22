IT-специалист посоветовал защищать соцсети двухступенчатой верификацией

Чтобы защитить аккаунт в социальных сетях, россиянам следует пользоваться двухступенчатой верификацией, заявил руководитель отдела продвижения продуктов «Код безопасности» Павел Коростелёв. Он напомнил, что эта мера безопасности обязывает вводить не только пароль при входе, но и одноразовый код, который приходит по СМС либо генерируется в приложении, пишет Lenta.ru.

Современные соцсети — это не просто средство общения. Личные аккаунты стали полноценными паспортами, — подчеркнул Коростелёв.

Помимо этого, он порекомендовал ограничить посторонним доступ к контенту, который может быть неверно истрактован. По мнению Коростелёва, добавлять в друзья стоит только тех, кого пользователи знают лично. Это защитит от недобросовестных людей личные данные человека: например, его номер телефона.

Надо понимать, что в чужих руках любая информация — потенциальная угроза, потому что злоумышленники могут использовать её против вас или ваших знакомых, — резюмировал эксперт.

Ранее активность телефонных мошенников в России с конца февраля сократилась почти в пять раз. По словам специалистов, большинство мошеннических звонков поступает россиянам с территории Украины.