IT-специалист оценил возможность блокировки VPN-сервисов в России IT-специалист Бяков: технически возможно заблокировать отдельные VPN-сервисы

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Технически заблокировать отдельные VPN-сервисы в России возможно, но в целом запретить весь VPN тяжело, заявил IT-специалист Максим Бяков. В разговоре с «360» он подчеркнул, что «с таким же успехом можно попытаться запретить кислород». По его словам, VPN-сервисы дают пользователям доступ к технологиям без особых знаний.

Блокировка VPN-сервисов технически возможна <...>, а в принципе запретить, заблокировать весь VPN невозможно, потому что с тем же успехом можно попытаться запретить, например, кислород, — пояснил специалист.

В России есть два способа ограничить работу конкретного сервиса. Так, можно заблокировать его на уровне DNS-сервиса или напрямую через IP-адрес, уточнил Бяков. Эксперт отметил, что можно ограничить список всех сервисов, но это не помешает какому-либо пользователю создать свой собственный небольшой VPN, который позволит получить доступ в интернет без ограничений и блокировок. По его словам, глобально отрезать доступ к мировой Сети невозможно.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина ранее заявила, что полная блокировка VPN-сервисов на территории России в действительности невозможна. При этом она допустила, что с 1 марта текущего года в стране начнется полномасштабная блокировка VPN-сервисов.