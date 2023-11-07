IT-специалист объяснил, почему WhatsApp будет удалять неактивные аккаунты IT-специалист Курочкин: удаление неактивных аккаунтов является обычной практикой

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В решение руководства мессенджера WhatsApp удалять неактивные аккаунты российских пользователей нет ничего особенного, это обычная практика для крупных компаний, заявил IT-специалист, эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин. В беседе с «360» он пояснил, что хранить данные людей, которые перестали пользоваться сервисом, просто невозможно. Он напомнил, что в некоторых случаях удаляются даже неактивные электронные почты.

Когда человек уезжает, всегда берет с собой телефон, когда у него мессенджеры. А хранить данные людей, которые все бросили, поменяли телефон, просто невозможно. Поэтому так происходит. Даже электронную почту иногда удаляют в таких случаях, — отметил Курочкин.

По словам эксперта, мобильные операторы придерживаются такого же подхода. Если после покупки SIM-карты с нее не совершалось звонков или не отправлялось SMS, телефонный номер могут просто отключить. Курочкин отметил, что WhatsApp выбрал небольшой срок для удаления аккаунтов, но это можно объяснить слишком большим объемом данных, из-за которых увеличиваются расходы компании.

Часть россиян ранее столкнулась с проблемами в работе мессенджера WhatsApp на смартфонах. Приложение больше не запускается на устройствах с устаревшей операционной системой Android. Разработчики приложения предупреждали об этом пользователей в конце сентября.