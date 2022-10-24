IT-компании раскритиковали идею Минцифры возмещать ущерб жертвам утечек «Коммерсант»: IT-компании раскритиковали идею Минцифры о фонде компенсаций жертвам утечек

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Ряд крупнейших российских IT-компаний раскритиковали инициативу Минцифры о создании фонда выплат компенсаций для граждан, чьи данные были слиты в результате утечек, пишет «Коммерсант». В числе фирм, выступающих против идеи — «Яндекс», VK, Сбербанк, «Ростелеком» и другие крупные корпорации. По мнению представителей организаций, для финансирования фонда потребуется бюджетные вливания, однако даже с ними размер компенсаций будет незначительным.

Деятельность административно-управленческого аппарата потребует постоянного финансирования из средств федерального бюджета, а фактические суммы компенсаций будут непредсказуемы, — считает представитель Ассоциации больших данных (АБД).

В качестве альтернативы предлагается взыскание компенсации за моральный ущерб, размер которой будет устанавливать суд в индивидуальном порядке. По мнению представителей АБД, данная мера стимулирует граждан чаще использовать институт коллективных исков, а компании — на постоянной основе проводить аудиты систем безопасности.

Ранее стало известно, что правительство обсуждает с представителями крупных IT-компаний введение новых выплат для пострадавших из-за утечки личных данных россиян. Отмечается, что для этих целей будет создан фонд материальной компенсации. Фонд планируют финансировать за счет оборотных штрафов, которые будут выплачивать компании, допустившие утечки персональных данных своих клиентов. Эксперты положительно восприняли идею новых выплаты и добавили, что оборотные штрафы не учитывают интересы пострадавших.