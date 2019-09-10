https://static.news.ru/photo/3577d366-d3cd-11e9-9fa0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Защититься от кибермошенников в Интернете помогут бдительность, отказ от пиратского программного обеспечения, установка антивируса и сложных паролей. Такого мнения придерживаются эксперты IT-отрасли.

Преступники в Сети стали более изощрёнными и изобретательными. Согласно августовскому докладу Генпрокуратуры России, за последний год злоумышленники в Интернете стали активнее на 46,8%. О том, какие опасности подстерегают пользователей и как оградиться от этих угроз, изданию « Профиль » рассказали IT-эксперты.

По словам технического директора MSK-IX Александра Ильина, производители лишь разрабатывают стандарты безопасности и предлагают их применить, а в остальном всё зависит от бдительности владельцев смартфонов и ноутбуков. Эксперт посоветовал установить на гаджете антивирус и регулярно следить за его обновлением. Важные ресурсы, такие как банковские приложения или почтовые сервисы, должны быть защищены не только сложным паролем, но и подтверждением входа. Кроме того, необходимо обращать внимание на названия доменов посещаемых сайтов, например, по продаже авиабилетов, так как фишинговый ресурс может использовать то же название, но с другой доменной зоной.

Стоит быть внимательным к ссылкам и вложениям, присланным даже от знакомых людей, не совершать покупки в бесплатной общественной сети Wi-Fi, рекомендует директор департамента информационной безопасности Oberon Андрей Грузинов.

Риск заражения гаджета можно также минимизировать, если скачивать приложения из официальных маркетов, не использовать пиратский контент.

Ранее News.ru писал, что злоумышленники, занимающиеся обманом людей в социальных сетях, редко бывают пойманы, поэтому интернет-пользователям необходимо самостоятельно защищаться, заявил генеральный директор компании — разработчика ПО для информационной безопасности Zecurion Алексей Раевский. По его словам, действия мошенников основываются на человеческом доверии. Например, если у вас знакомый просит денег, то вы, не спрашивая причину, одолжите необходимую сумму, так как в обществе не принято интересоваться такими деталями. Эксперт советует задавать наводящие вопросы, на которые сможет ответить именно ваш друг.