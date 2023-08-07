IT-эксперт увидел опасность в новом виде оплаты — улыбкой IT-эксперт: мошенники могут использовать видео и фото при оплате улыбкой

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Мошенники могут использовать видео и фото, чтобы получить доступ к чужим счетам посредством улыбки, заявил в интервью URA.RU руководитель IT-направления в компании CESCA Александр Жижанков. Он отметил, что существующие технологии пока еще недостаточно точны.

Системы биометрии, работающие на основе распознавания улыбки, не всегда точны и могут быть менее надежными по сравнению, например, с отпечатками пальцев или сканированием сетчатки. Их реакция может быть медленной, что увеличивает риски ошибок при распознавании улыбки. Стоит помнить, что улыбку можно имитировать через фото или видео, что ставит систему под угрозу, — указал Жижанков.

Эксперт также подчеркнул, что сохранность биометрической информации — ключевой момент. По его словам, без адекватной защиты данные могут утекать, создавая опасности для пользователей.

Ранее мошенники обманули 62-летнюю жительницу Москвы на 565 тысяч рублей. Они предложили женщине купить иностранные акции, заявив, что при их перепродаже 20% от выручки пойдут на нужды участников спецоперации.

После того как женщина взяла кредит и перевела злоумышленникам деньги, они объяснили ей, что в процессе покупки ценных бумаг произошел сбой. Для повторного приобретения акций они предложили ей перевести ту же сумму на счет. Поняв, что ее обманули, пенсионерка обратилась в полицию.