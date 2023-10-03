IT-эксперт рассказал, у кого не получится работать программистом IT-эксперт Клименко: работать программистом сложно без педантичности

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Работа в IT-сфере требует определенных черт характера и подходит далеко не всем, заявил в беседе с «Радио 1» председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. По его словам, если человек не отличается педантичностью и пунктуальностью, то работа программистом превратится для него в «мучение».

Программистом дано быть не каждому. Требуется характер несколько аутичный, пунктуальный и педантичный. Если у человека на столе порядок, если он ведет несколько лет свой лист расходов, то, наверное, стоит попробовать себя в программировании. В противном случае это будет только мучение, — высказал мнение эксперт.

Как отмечает издание, число вакансий в IТ-сфере за год увеличилось на 10%, растут и зарплатные предложения. В связи с этим появляются разнообразные курсы по переобучению на программиста. Однако, по словам Клименко, если выучить язык программирования несложно, то «говорить» на нем дано не каждому. Поэтому спрос на высококвалифицированных специалистов остается стабильно высоким, в то время как программисты низкого уровня — «джуниоры» — получают небольшую зарплату и ценятся меньше.

Ранее IT-эксперт Сергей Журавлев назвал маловероятной замену людей искусственным интеллектом в ряде сфер экономики и творчества в течение ближайших 10 лет. По его мнению, социокультурная адаптация к таким изменениям требует определенного времени.