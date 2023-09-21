IT-эксперт рассказал о рисках создания единой ГИС с данными россиян IT-эксперт Чиченин: создание единой ГИС с данными россиян сопряжено с утечками

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

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Создание единой государственной информационной системы со всеми персональными данными россиян несет в себе определенные риски, рассказал в беседе с журналом «Компания» IT-эксперт Александр Чиченин. По его словам, на этапах передачи и хранения информации возможны ее утечки.

Как сообщает издание, автором законопроекта выступило Минцифры. Согласно документу, госструктуры и частные компании должны будут передавать в систему информацию о клиентах без их согласия. ГИС будет самостоятельно обезличивать полученные данные и формировать из них дата-сеты для обучения нейросетей. В ведомстве заверяют, что выгрузить и забрать из ГИС обезличенные данные будет нельзя.

По мнению Александра Чиченина, на этапе передачи в госсистему еще не обезличенных данных россиян возникает целый ряд потенциальных векторов утечек. То же касается и этапа временного хранения информации до ее обезличивания. Неясна и степень обезличивания, которая будет осуществляться системой.

Издание добавляет, что серьезную угрозу в концентрации таких массивов данных в одном месте увидели и участники рынка. По словам гендиректора информационно-аналитического агентства Дениса Кускова, неприятие бизнесом законопроекта вполне естественно, так как в обороте компаний находятся достаточно большие объемы информации. Например, у крупнейших операторов связи около 80 млн абонентов, у Сбербанка — больше 100 млн.

Должны быть установлены четкие ориентиры, как эти данные будут использоваться и для чего. С точки зрения пользователей, которую отчасти разделяют и сами компании, процедура применения закона о персональных данных не совсем адекватная. Где только наши данные сейчас не продаются! А создание еще одной системы увеличит риски утечки, — подчеркнул эксперт.

По информации издания, представители бизнеса предлагают пересмотреть текст законопроекта, в частности, закрепив в нем порядок обезличивания данных. Кроме того, предлагается в первую очередь собирать в ГИС данные от госструктур, а от компаний — требовать только информацию, необходимую для обеспечения безопасности граждан.

Ранее в Минцифры подготовили проект концепции так называемого «Цифрового кодекса». Закон должен систематизировать разрозненные нормативные акты в сфере IT и связи, не учитывающие особенности ряда современных технологий.