IT-эксперт рассказал, когда нейросети заменят человека IT-эксперт Журавлев предрек сопротивление людей распространению технологий ИИ

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Замена людей искусственным интеллектом (ИИ) в ряде сфер экономики и творчества в течение ближайших десяти лет маловероятна, заявил в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» программист Сергей Журавлев. По его мнению, люди могут сопротивляться внедрению технологий нейросетей, так как социокультурная адаптация к таким изменениям требует определенного времени.

Люди могут сопротивляться автоматизации, особенно в тех областях, где много рабочих мест зависит от человеческого участия. <...> Переход от людей к ИИ в большинстве областей скорее будет долгосрочным и потребует более глубокого понимания и разработки технологий, — пояснил специалист.

Он напомнил, что ИИ сегодня успешно выполняет задачи по автоматизации рутинных операций по анализу данных, обработке текста и изображений. Он способен обучаться на больших объемах информации и принимать решения на основе этих данных. Однако некоторые важные аспекты превращают переход от человека к ИИ в сложный и долгосрочный процесс.

Многие задачи, которые выполняются людьми, требуют широкого понимания контекста, эмпатии, творческого мышления и способности к адаптации к новым ситуациям. Эти аспекты сложно воссоздать в искусственном интеллекте, — отметил эксперт.

По его словам, замена человека на нейросети вызывает также правовые и этические вопросы, в том числе об ответственности за ошибки и принимаемые решения. Поэтому, скорее всего, в обозримом будущем будет продолжаться симбиоз человека и искусственного интеллекта, когда нейросети будут служить инструментом для повышения производительности и расширения возможностей, но не заменят человеческого творчества и аналитического мышления.

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