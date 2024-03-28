IT-эксперт рассказал, как террористы обходят блокировку Telegram IT-эксперт Мясоедов: террористы заменяют слова для обхода блокировки в Telegram

Фото: Thomas Trutschel/PHOTOTHEK/Global Look Press

Чтобы обойти блокировку в Telegram, террористы могут заменять запрещенные слова и адаптироваться под систему искусственного интеллекта, которая не всегда срабатывает вовремя, рассказал IT-эксперт Павел Мясоедов в беседе с NEWS.ru. По его словам, они также могут использовать схему обычных мошенников — покупать новые сим-карты и создавать аккаунты с другими номерами телефона.

Наверное, эти террористы как-то адаптируются и заменяют известные слова чем-то другим. Их организаторы понимают, что может быть заблокировано, с этим сталкивались. Они регулируют этот процесс, меняют слова «терроризм», «организация преступления» на что-то еще, чтобы не происходила моментальная блокировка. Они изыскивают варианты, работают, — объяснил Мясоедов.

В Telegram огромное число пользователей, которых невозможно фильтровать вручную, добавил эксперт. Однако системы искусственного интеллекта развиваются и постоянно меняются, поэтому, вероятно, в ближайшие десятилетия они прокачаются до такой степени, что не будут давать возможности террористам совершать такие преступления, заключил эксперт.

Как сообщалось ранее, подозреваемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» завербовали через Telegram-канал афганского крыла ИГИЛ (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Источник агентства уточнил, что речь идет о канале, который работает на аудиторию Таджикистана. Сейчас он удален.