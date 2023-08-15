IT-эксперт рассказал, как мошенники составляют «житейский портрет» жертвы IT-эксперт Косарев: мошенники составляют портрет жертвы по личным данным

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мошенники могут составить «житейский портрет» жертвы по данным, которые находятся в общем доступе, предупредил IT-эксперт Борис Косарев. В разговоре с РИАМО он уточнил, что злоумышленники могут использовать полученную информацию, чтобы при разговоре указать на какую-то деталь о жизни человека. Он призвал пользователей не забывать о том, что многие данные можно найти в общем доступе.

Лучше, будучи реалистами, исходить из того, что многие данные — и весьма обыденные, и сугубо личные — находятся в общем доступе. Это разнообразные информационные базы, в которых собирается информация о покупках, доставках, выдаче документов, платежах, поездках, перелетах, медицинских процедурах, недвижимости и так далее, — пояснил эксперт.

По словам Косарева, важно то, насколько данные, попавшие в Сеть в разное время, актуальны на данный момент в отношении жертвы. Он подчеркнул, что история разведки доказала, что в мире нет кодов, которые нельзя расшифровать.

Доступ к любым данным — это лишь вопрос времени и уровня подготовки. Другой вопрос, что есть информация, доступ к которой может получить лишь ограниченный круг лиц, и со временем она теряет свою ценность, — уточнил эксперт.

Он напомнил обычным пользователям, что при звонках с неизвестных номеров не стоит удивляться каким-либо подробностям, которые знает незнакомец. Злоумышленники таким способом пытаются вывести жертву из равновесия, заключил Косырев.

Начальник управления защиты корпоративных интересов ВТБ Дмитрий Ревякин ранее заявил, что мошенники используют новую схему с социальными картами. По его словам, злоумышленники предлагают обновить действующие социальные карты, а после пытаются узнать данные онлайн-банка жертвы.