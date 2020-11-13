IT-эксперт рассказал, что можно узнать о человеке по номеру телефона

https://static.news.ru/photo/8d1043ea-26f3-11eb-8a28-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Злоумышленники могут выяснить практически всё о человеке, если у них будет только номер его мобильного, предупредил гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.

Например, по номеру можно узнать имя и фамилию его владельца, выяснить, какая недвижимость или другая собственность на него оформлена, получить информацию об автомобиле абонента, передаёт ПРАЙМ.

Число угроз персональным данным пополняется за счёт роста числа агентов, участвующих в обработке личной информации, технологий обработки данных и «геометрического роста сложности выполнять контроль безопасности данных», отметил эксперт.

Он пояснил, что в государственных органах существуют стандарты, по которым должны работать информационные системы и ПО, оговорены также регламенты работы сотрудников. В бизнесе есть лишь регламенты хранения данных, но их обработка может осуществляться практически без ограничений. При этом сотрудники структур, которые имеют доступ к данным граждан, могут быть подельниками стремящихся завладеть этими данными злоумышленников.

В теории до сих пор известны случаи, когда по номеру телефона возможно определить ФИО владельца и паспортные данные, указанные при регистрации сим-карты, — поделился Щельцин.

По паспортным данным, в свою очередь, можно узнать, в каких судебных процессах участвует их обладатель, есть ли у него долги в ФССП или по налогам, штрафы, даже ознакомиться с кредитной историей. Значительная часть таких баз данных — открытая. Обезопасить себя от такого мониторинга помогут либо электронный паспорт, либо двухфакторная авторизация к подобным сервисам.

Пока электронного паспорта у нас нет, я бы рекомендовал менять паспорт раз в 3–4 года, — подытожил эксперт.

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