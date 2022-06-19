IT-эксперт рассказал, чем чреват запрет официальной ОС Windows IT-эксперт Клименко предупредил об уязвимости компьютеров для вирусов после запрета на скачивание Windows 10 и 11

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Запрет на скачивание официальных версий Windows 10 и 11 с сайта Microsoft может привести к сбоям в работе компьютеров россиян, предупредил IT-эксперт Герман Клименко в беседе с изданием «Взгляд». По его словам, если окажется, что невозможность скачать операционную систему с сайта разработчика не связана с техническими трудностями, проблемы с вредоносными программами «возникнут не только у простых граждан», но и в госструктурах.

Проблема есть и в том, что компания может не только запретить устанавливать 10 и 11 Windows, но и прекратить обновлять предыдущие версии операционной системы. И тогда наша техника в большинстве своем станет уязвима для многих типов вирусов. Не зря же все рекомендуют обновлять компьютер как можно чаще, чтобы избежать проникновения вредоносных программ, — указал Клименко.

Он подчеркнул, что большинство чиновников также используют ОС Windows, что может привести к сбоям в работе «административных» ПК.

Специалист предположил, что действия американской фирмы Microsoft приведут к росту популярности альтернативных операционных систем, главным образом Linux.

О том, что корпорация Microsoft запретила россиянам скачивать Windows 10 и 11, а также их образцы, программу Media Creation Tool, со своего официального сайта, стало известно сегодня утром. Отмечается, что при попытке скачать программы на экране появляется надпись «Ошибка «404 — File or Directory not found». Однако сама корпорация никаких официальных заявлений на этот счёт не делала.