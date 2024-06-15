IT-эксперт раскрыл последствия блокировки аккаунтов Slack в России IT-эксперт Геллер: российский бизнес давно нашел альтернативу мессенджеру Slack

Фото: Thomas Trutschel/Photothek Media Lab/Global Look Press

Грядущая блокировка учетных записей Slack в России не повлияет на ситуацию в бизнесе, заявил NEWS.ru IT-эксперт Артем Геллер. По его словам, Slack в России не популярен, в том числе в корпоративном секторе, а многие компании уже давно переходят на отечественные мессенджеры.

Давно, даже в средних компаниях, не говоря о крупных, переходили на отечественные мессенджеры, более стабильные и безопасные, старались в Slack не вести важные переписки, пользовались параллельно альтернативами, например «Пачкой», – пояснил эксперт.

Он пояснил, что глобально это вообще ничего не поменяет, кроме компаний, которые делали ставку именно на Slack, но и они решат эту проблему за пару недель. Инфраструктурные же проекты вообще не завязаны на Slack.

Уйдут в том числе в Telegram, кому его достаточно, хотя он не чисто корпоративный. В корпоративном мессенджере вы общаетесь только с коллегами, – заключил Геллер.

Поводом для комментария стала информация о том, что корпоративный мессенджер Slack начал предупреждать российских пользователей о блокировке учетных записей в течение 30 дней. Причиной стали санкции, введенные США на предоставление программного обеспечения и IT-услуг в России. Решение Минфина США вступит в силу 12 сентября 2024 года. Письма получают в том числе и компании, которые приобретали лицензию на использование Slack за рубежом.

Ранее стало известно, что Минфин США запретит оказание России некоторых услуг, связанных с информационными технологиями и облачными сервисами. Запрет вводится на «экспорт, реэкспорт, продажу или поставку прямо или косвенно из Соединенных Штатов или лицом из США, где бы они ни находились, консалтинговых услуг в сфере IТ и услуг по проектированию». Также это касается услуг IТ-поддержки или облачных услуг для программного обеспечения, на которое распространяется действие лицензии, любому лицу, находящемуся на территории Российской Федерации.