IT-эксперт раскрыл первые признаки общения с мошенником IT-эксперт Лукаций: мошенники зачастую требуют предоставить личную информацию

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Первым признаком, указывающим на то, что человек общается с мошенником, является требование рассказать конфиденциальную или личную информацию, рассказал IT-эксперт Алексей Лукацкий. В беседе с Lenta.ru эксперт подчеркнул, что среди таких данных могут быть одноразовые коды, пароли, номер паспорта или заявки, если это связано с каким-либо заказом.

То есть ровно та информация, которая обычно доступна только конкретному человеку, которому, собственно, и звонят, — пояснил эксперт.

Также вызывать подозрения должны просьбы перейти по какой-либо ссылке, переслать код или поучаствовать в опросе. По словам Лукацкого, человека подталкивают к совершению действия, которое потенциально приведет к заражению компьютера или краже аккаунта. Злоумышленники при этом могут воспользоваться чужим профилем для обмана знакомых жертвы.

Эксперта проекта Народного фронта «За права заемщиков» Алла Храпунова ранее рассказала, что мошенники стали использовать новую уловку для обмана россиян. По ее словам, теперь аферисты предлагают своим жертвами заработать на продвижении компаний по прокату велосипедов. По ее словам, схема предполагает переход по ссылке в Telegram в чат с куратором, который берет человека в оборот.