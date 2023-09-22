IT-эксперт раскрыл, как защитить данные при использовании VPN IT-эксперт Закарян посоветовал не отправлять личные данные при использовании VPN

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При использовании VPN пользователям не следует отправлять личные данные, например номера банковских карт, пароли и логины, посоветовал IT-эксперт Ваге Закарян. В беседе с Lenta.ru он подчеркнул, что есть возможность вручную ограничить доступ к некоторым функциям устройства, в том числе к камере или геолокации. По его словам, злоумышленники могут использовать их для сбора конфиденциальной информации.

У пользователей есть возможность вручную ограничить доступ VPN-сервису к некоторым функциям устройства, на которое оно устанавливается. Например, можно запретить доступ к геолокации или камере, — пояснил эксперт.

Закарян предупредил, что при использовании VPN-сервисов личные данные никак не защищены. Конфиденциальность пересылаемой информации отличается при обычном соединении и при подключении через подобные платформы. Эксперт уточнил, что интернет-провайдер никак не отвечает за безопасность при включении пользователем VPN на устройстве.

Закарян отметил, что платные VPN не гарантируют полную конфиденциальность, но при этом не так активно занимаются сбором и продажей персональных данных. Он посоветовал выбирать те сервисы, которые чаще скачивают через официальные магазины.

IT-эксперт Павел Мясоедов ранее заявил, что полная блокировка запрещенных сайтов в РФ трудновыполнима. По его словам, Роскомнадзору потребуется дополнительный инструментарий и люди, которые будут работать с ним.