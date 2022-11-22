IT-эксперт раскрыл, исчезнут ли видеокарты Nvidia после ее ухода из России IT-эксперт Муртазин: Nvidia в России сама ничего не продавала, видеокарты как были, так и останутся в магазинах

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Видеокарты американской компании Nvidia не исчезнут из российских магазинов после заявления IT-гиганта об официальном уходе из РФ, рассказал NEWS.ru аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Эксперт подчеркнул, что фирма сама практически ничего напрямую не продавали в РФ никогда, кроме того, «99% рынка — продукция, произведенная не Invidia, а партнерами».

Nvidia никакие товары напрямую не продавала в России. Потребительский сегмент — видеокарты, графические процессоры — как продавались, так и продаются. Тем более, 99% рынка — продукция, произведенная не Invidia, а партнерами. Есть продукты, которые мы в любом случае не получим — суперкомпьютеры. Например, Сберовский «Кристофари», но есть обходные пути. На примере Китая можно сказать, что, так или иначе, у нас все это будет все равно, — отметил Муртазин.

Накануне Nviidia официально объявила об уходе с российского рынка из-за санкций. На сайте компании говорится, что прямые продажи в 2022 финансовом году были несущественными. Согласно отчету, доля выручки компании составила всего 2%. Негативное влияние на продажи оказала ситуация на Украине, отмечается в релизе организации.

Nvidia перестала продавать и продлевать лицензии на программное обеспечение для облачного гейминга в России. В прошлом месяце стало известно, что крупнейший в мире производитель видеокарт закроет офис в России до конца октября из-за «невозможности обеспечить эффективную работу сотрудников». На тот момент компания приостановила продажи на территории РФ.

Ранее правительство США ввело санкции на экспорт некоторых высокотехнологичных компьютерных чипов в Китай и Россию. Ограничения коснулись высокопроизводительных графических процессоров от компаний Nvidia и Advanced Micro Devices (AMD), которые используются крупными компаниями.