IT-эксперт перечислил самые уязвимые категории граждан для мошенников IT-эксперт Закарян назвал пенсионеров и школьников самыми уязвимыми для мошенников

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Пенсионеры, школьники и люди, находящиеся в стрессе, являются самыми уязвимыми категориями граждан для мошенников, рассказал IT-эксперт Ваге Закарян. В разговоре с Lenta.ru он отметил, что пожилые люди попадаются на уловки злоумышленников из-за неосведомленности о новых изобретениях хакеров и об особенностях работы мобильных сервисов и приложений. Подростки при этом чаще становятся жертвами мошенников из-за отсутствия жизненного опыта, предупредил эксперт.

Поэтому важно разъяснять своим родственникам, какие бывают распространенные способы мошенничества, и чаще напоминать, что нельзя передавать никакую личную информацию посторонним лицам, — посоветовал Закарян.

По словам IT-эксперта, часто мошенники сами приводят потенциальную жертву в стрессовое состояние, сообщая о якобы произошедшем несчастном случае с кем-то из близких. В такой ситуации следует помнить, что никому нельзя передавать свои личные данные или деньги. Важно самостоятельно проверить все факты, о которых заявили по телефону.

Закарян предупредил, что мошенники часто хорошо разбираются в приемах психологического воздействия. В связи с этим потенциальной жертве важно в самом начале разговора проявить уверенность и не поддаваться на уловки. Тогда у злоумышленника пропадает интерес, а попытки обмануть прекращаются, заключил эксперт.

Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов ранее предупредил, что мошенники начали отправлять россиянам через мессенджеры поддельные документы для подтверждения своих легенд. Одним из последних вариантов подобных документов является «удостоверение о подтверждении личности квалифицированного сотрудника банка».