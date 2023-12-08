IT-эксперт перечислил основные средства борьбы с детским кибербуллингом IT-эксперт Седов: доверие с родителями поможет детям в борьбе с кибербуллингом

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Детей необходимо научить распознавать случаи кибербуллинга и сообщать о них родным, рассказал в беседе с aif.ru директор по развитию направления «Кибербезопасность для населения», IT-эксперт Олег Седов. Он подчеркнул в этой связи важность поддержки родителями доверительной атмосферы, в которой дети смогут свободно делиться своими онлайн-проблемами.

Специалист посоветовал научить детей основным правилам безопасности в интернете, объяснив им значение конфиденциальности личной информации — паролей и других личных данных. Также Седов рассказал о пользе поощрений детей за рассказы о любых случаях кибербуллинга, с которыми они столкнулись. Дети должны знать, что на действия обидчика можно пожаловаться администрации соцсети или школы. Поэтому важно, чтобы ребенок был в курсе, как пользоваться функциями блокировки и отчета о нарушениях, а также настроек конфиденциальности.

Родителям необходимо быть в курсе, какие соцсети и приложения использует ребенок, продолжил эксперт. Для лучшей информированности он порекомендовал заводить аккаунты вместе с детьми.

Кроме того, важно учить детей эмпатии и уважению к другим. Это поможет им самим не стать кибербуллерами, а также лучше понять, как помочь друзьям, ставшим объектами травли. Седов также посоветовал взрослым быть для детей примером онлайн-поведения, демонстрируя осознанность и аккуратность в использовании соцсетей.

Как отметил эксперт, дискриминационный контент при кибербуллинге является нарушением закона, за которое обидчика можно привлечь к ответственности.

Ранее были опубликованы данные соцопроса, согласно которым каждый второй россиянин сталкивался с агрессией в интернете. При этом лишь каждый третий из их числа выступал в роли жертвы.