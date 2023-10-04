IT-эксперт объяснил, сможет ли Роскомнадзор полностью закрыть VPN IT-эксперт Масалович: полностью заблокировать все VPN-сервисы невозможно

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Планы Роскомнадзора ограничить поисковую выдачу в онлайн-маркетах VPN-сервисов, нарушающих закон, являются грамотным шагом в деле закрытия доступа к запрещенным сайтам, рассказал в беседе с «360» IT-специалист по информационной безопасности Андрей Масалович. Однако, по его словам, VPN нельзя заблокировать полностью.

Как пояснил эксперт, физически невозможно отследить тех, кто использует и распространяет самодельные VPN. Кроме того, существует и открытый формат VPN, эти протоколы нельзя блокировать целиком, так как они используются для целого ряда других функций.

С этим технически не поборются. Но большая часть людей, которые просто привыкли, что «ткнул, скачал, запустил, открыл любимый сайт», воспользоваться этим не смогут. Просто так ткнуть и открыть уже не получится, — отметил Масалович.

Как уточняет издание, Роскомнадзор подготовил приказ, согласно которому с 1 марта следующего года ведомство сможет заблокировать в онлайн-маркетах все VPN-сервисы, предоставляющие доступ к запрещенным сайтам. Приложения станут недоступны в Google Play и AppStore. В пресс-службе Роскомнадзора также сообщили, что после вступления приказа в силу ведомство разработает критерии оценки размещенных в интернете материалов с советами по обходу блокировок.

Ранее главный разработчик президентского сайта Kremlin.ru Артем Геллер также объяснил, что VPN — это не приложение, а технология, которую в России полностью заблокировать невозможно. По его словам, приложений для VPN можно создавать бесконечно много, их блокировка подобна борьбе с ветряными мельницами.