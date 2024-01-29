IT-эксперт объяснил, почему власти отключили интернет в трех субъектах IT-эксперт Кусков не увидел в отключении 4G в регионах репетиции шатдауна

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отключения мобильной связи формата 4G в Ленинградской, Новгородской и Псковской областях не являются признаком подготовки к полному выключению интернета в стране, заявил NEWS.ru руководитель информационного агентства TelecomDaily Денис Кусков. При этом он признал, что происходящее усложняет жизнь пользователей.

Это не тренировка по полному отключению [интернета], а совершенно иной образ: голосовая связь функционирует, интернет остается только 3G, который работает на других частотах. Но, конечно, он для полноценной работы сети недостаточен, — заявил Кусков.

По его мнению, поскольку отключения происходят в ночное время, то, «скорее всего, для большинства людей это не очень проблематично».

Возможно, для каких-то служб, которые используют геолокацию, например таксистов, это создает проблемы, — добавил эксперт.

Ранее власти объявили, что с 25 по 30 января в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях пройдут отключения мобильного интернета 4G. «Коммерсант» пишет, что это связано с нуждами силовых ведомств. Как рассказали источники издания, работы проходят по распоряжению Минцифры для донастройки антидроновых и противовоздушных систем обороны.

Издание РБК со ссылкой на источник на телекоммуникационном рынке сообщало, отключения интернета в трех регионах может быть связано с обеспечением безопасности в Петербурге в связи с визитом «высокопоставленных лиц в сопровождении Федеральной службы охраны».

Усиление безопасности эксперты связывают с поездками президента Владимира Путина, который 26 января прибыл в Петербург. На следующий день он с белорусским коллегой Александром Лукашенко принимал участие в мероприятиях, посвященных 80-летию снятия блокады Ленинграда, а затем главы государств проводили рабочую встречу в Константиновском дворце. 29 января в Северной столице состоялось заседание высшего госсовета Союзного государства.