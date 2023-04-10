IT-эксперт объяснил, почему Маск не удалил пост Медведева про Украину Геллер: Маск не удалил пост Медведева про Украину, так как «играет в игру» свободы Twitter

Фото: Global Look Press

Илон Маск

Американский предприниматель, владелец социальной сети Twitter Илон Маск не удалил пост зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева по Украине для пиара, рассказал NEWS.ru главный разработчик президентского сайта Kremlin.ru Артем Геллер. По его мнению, бизнесмен «играет в игру свободы» соцсети.

С момента покупки Twitter Илон Маск играет в игру свободы сервиса, он пытается создать совсем другую площадку. Для него подобные высказывания публичных личностей — это небольшой пиар-инструмент, показательная вещь, которая рассказывает людям о новой политике Twitter. Он, конечно, пост не будет удалять, так как это не входит в заявленную Маском политику. Это шаг к переформатированию Twitter, — сказал Геллер.

Ранее на странице Медведева был опубликован текст на английском языке, в котором политик написал, что Украина никому не нужна, поэтому она исчезнет и ее не станет на планете. Публикация возмутила пользователей Twitter, на что Маск заявил, что людям следует самостоятельно принимать решения, читая новости. В ответ пользователи стали упрекать Маска в том, что тот «не выполняет санкции» и допускает российских лидеров на свою платформу.