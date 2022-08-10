IT-эксперт рассказал о последствиях взлома сайта производителя HIMARS Разработчик Kremlin.ru Геллер: Lockheed Martin ждут репутационные риски после взлома сайта хакерами Killnet

Фото: lockheedmartin.com

Во взломе сайта американской оборонной корпорации Lockheed Martin (производителя поставляемых на Украину РСЗО HIMARS) нет ничего удивительного, «это не гиперзадача», заявил NEWS.ru главный разработчик сайта Kremlin.ru Артем Геллер. IT-эксперт подчеркнул, что компания, скорее всего, понесет репутационные потери, так как их официальный ресурс оказался уязвим.

Надо учитывать, что это сайт госкорпорации, на его серверах не хранят важную информацию. Максимум, что там есть — база данных рассылок, черновики событий, новостей, пресс-релизов, но никак не внутренний документооборот, договоры и так далее. Безопасность такая штука...всегда есть уязвимости, которые можно использовать. Для Lockheed Martin это, в первую очередь, большие репутационные потери — если они позволили взломать сайт, то, возможно, они так же относятся к своей продукции, — отметил Геллер.

Собеседник добавил, что на восстановление работы сайта может понадобится, в зависимости от уровня полученного хакерами доступа, от нескольких минут до месяцев. По данным на 12:48 10 августа сайт Lockheed Martin работал.

Накануне российская группировка Killnet объявила о взломе сайта корпорации Lockheed Martin, которая, в частности, производит РСЗО HIMARS.Ранее хакеры предупреждали, что сайт будет подвергаться регулярным кибератакам, а система управления промышленных комплексов корпорации будет парализована.

Ранее основатель названной хакерской группировки с псевдонимом KillMilk объявил в своем Telegram-канале о начале кибератак на Lockheed Martin. Он пообещал предать огласке все персональные данные сотрудников компании, а им самим пригрозил преследованием по всему миру. Он также призвал все хакерские группировки создавать препятствия в производственных циклах Lockheed Martin по всему миру и распространять личную информацию о работниках компании.