В России не исключили согласия Маска с постом Медведева про Украину IT-эксперт Геллер не исключил, что Маск согласен с постом Медведева про Украину

Фото: Stanislav Kogiku/Global Look Press

Американский предприниматель, владелец социальной сети Twitter Илон Маск может быть согласен с постом заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева про Украину, рассказал NEWS.ru главный разработчик президентского сайта Kremlin.ru Артем Геллер. Он напомнил, что у Маска неоднозначное отношение к конфликту на Украине. IT-эксперт не удивится, если предприниматель занимает сторону России, хотя публично он не высказывал свое мнение.

По тому, что Маск лайкает и пишет, его отношение к конфликту на Украине, мягко говоря, не однозначное. Я не удивлюсь, если он занимает сторону России, но публично свое мнение Маск не озвучивал, хотя говорил о возможности примирения сторон разными способами, — заявил Геллер.

Также специалист считает, что Маск не удалил пост Медведева, потому что для него это «небольшой пиар-инструмент, показательная вещь, которая рассказывает людям о новой политике Twitter».

Ранее на странице Медведева был опубликован текст на английском языке, в котором политик написал, что Украина никому не нужна, поэтому она исчезнет и ее не станет на планете. Публикация возмутила пользователей Twitter, на что Маск заявил, что людям следует самостоятельно принимать решения, читая новости. В ответ пользователи стали упрекать Маска в том, что тот «не выполняет санкции» и допускает российских лидеров на свою платформу.