IT-эксперт назвала признаки того, что ребёнок стал жертвой травли в Сети

https://static.news.ru/photo/28e7c1a6-ebf0-11ea-90f0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

Родители могут понять, что их ребёнок подвергся кибербуллингу (травле в Сети) по косвенным признакам, даже если он сам не говорит о проблеме, рассказала исследователь вредоносных программ в Avast Романа Линкеова.

В частности, эксперт посоветовала обращать внимание на изменение режима использования ребёнком гаджетов. Подвергшиеся травле дети могут выходить в Интернет реже или, напротив, проводить в Сети всё больше времени, передаёт РИА Новости.

Если вы беспокоитесь, что с вашим ребёнком или подростком может быть что-то не так, обратите внимание на некоторые признаки, нестандартное поведение. Ребёнок внезапно перестал использовать свои гаджеты или наоборот, использует их гораздо чаще, чем обычно. Ребёнок выглядит расстроенным, злым или подавленным после использования соцсетей или игр. Вы наблюдаете замкнутость, попытки избегать школы или общественных мероприятий. Ребёнок избегает обсуждения своей социальной жизни. Вы отмечаете резкие перепады настроения в худшую сторону, проблемы в школе, депрессию, — объяснила Линкеова.

Если подозрения о кибербуллинге подтвердились, эксперт рекомендует удалить из друзей и заблокировать агрессора во всех соцсетях, мессенджерах или играх, а также закрыть доступ к аккаунту ребёнка от посторонних, изменив настройки приватности.

Если хулиган не сможет найти аккаунт вашего ребёнка, ему будет труднее добраться до него. Лучше рекомендовать общаться в соцсетях только с теми людьми, которым доверяете вы и ваш ребёнок. Плюс, детские аккаунты лучше скрывать даже с точки зрения конфиденциальности, — добавила эксперт.

Кроме того, самим родителям лучше не делиться с широкой аудиторией фотографиями, видео с ребёнком и другой информацией о нём, включая его место жительства.

Эти изображения могут быть использованы против вас или для поиска дополнительной информации о вас и вашем ребенке. Это особенно актуально в отношении откровенных фото или видео (которые никому не следует отправлять), — напомнила исследователь.

Ещё один вариант борьбы с кибербуллингом — жалобы модераторам в соцсетях или других онлайн-пространствах. Они могут как удалить оскорбляющие ребёнка записи, так и заблокировать агрессора.

Как писал NEWS.ru, в этом учебном году с буллингом со стороны преподавателей может столкнуться больше детей, чем обычно. Связанно это с повышенной невротизацией населения после карантина, в частности учителей.