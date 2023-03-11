IT-эксперт назвал главный способ ускорить работу смартфона IT-эксперт Джакония заявил, что ежемесячная очистка кэша помогает ускорить смартфон

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Для того, чтобы повысить производительность смартфона, необходимо каждый месяц чистить на нем кэш, заявил в беседе с РИА Новости управляющий центром по исследованию и тестированию абонентского оборудования «Мегафон» Александр Джакония. По его словам, именно переполненная память устройства замедляет его работу. Специалист подчеркнул, что в телефоне память делится на внешнюю (многозадачность устройства) и внутреннюю (хранение данных).

Большую долю памяти на Android и iOS занимает раздел «Другое». Здесь спрятаны системные и сохраненные файлы, данные игр, загруженный контент из интернета. Достаточно очистить кэш в настройках телефона и в браузере – и объем свободной памяти значительно увеличится. Рекомендуется делать это раз в месяц, — отметил Джакония.

Также он рассказал, что смартфон замедляют активные приложения. Чтобы ускорить устройство, он предложил не держать открытыми сразу несколько приложений, закрывать их, а не сворачивать, и отключить автообновление приложений, чтобы они не занимали оперативную память.Кроме того, все фото-, аудио- и видеофайлы следует держать в облачных пространствах или на компьютере, или же удалить их в случае ненадобности. Если после этого смартфон по-прежнему будет тормозить, специалист предлагает сбросить настройки до заводских, предварительно перекачав все нужные файлы на другие пространства. Эта функция полностью очистит память устройства.

Ранее менеджер сервиса Jet CyberCamp центра информационной безопасности компании «Инфосистемы Джет» Екатерина Рудая заявила, что самым ресурсоемким и вместе с тем опасным вредоносным ПО для телефонов и компьютеров можно считать майнеры. Эксперт пояснила, что это приложения или расширения для браузера, которые загружают вычислительные мощности устройств. По ее словам, подобные вредоносные программы сильно замедляют скорость работы смартфона