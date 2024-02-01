IT-эксперт назвал альтернативы заблокированному антивирусу Avast IT-эксперт Вайцман: антивирус Avast можно заменить на Wise Disk Cleaner

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Существует очень много вариантов замены антивируса Avast и утилиты для оптимизации работы операционной системы CCleaner, заявил NEWS.ru специалист по кибербезопасности и автор профильного Telegram-канала «Запасной аэродром» Илья Вайцман. В качестве примеров он привел несколько вариантов приложений из числа собственных предпочтений, включая программы Comodo Free Antivirus, Malwarebytes и ClamWin Free Antivirus.

Для «чистки» могу порекомендовать набор из бесплатных версий Wise Disk Cleaner и Wise Registry Cleaner. Из бесплатных антивирусов неплохо работают Comodo Free Antivirus и ClamWin Free Antivirus. Как вариант можно рассмотреть еще антивирусы Total 360 Security и Malwarebytes, — рассказал Илья Вайцман.

На днях стало известно, что чешская компания Avast Software заблокировала доступ к своим программным продуктам для жителей РФ. Речь идет об антивирусах Avast, AVG, Avast Mobile Security для Android и Avast Free Antivirus, а также бесплатной утилите CCleaner. При попытке их запуска с устройств в РФ пользователи видят уведомление о том, что приложение больше не поддерживается. Кроме того, разработчик закрыл доступ из России к сайтам Avast и AVG.

Ранее преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА Василий Шутов заявил, что существует несколько эффективных методов, позволяющих проверить, находится ли смартфон под прослушиванием. Один из них — использование антивирусных программ или специальных USSD-команд для проверки устройства.