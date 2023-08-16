IT-эксперт напомнил, как безопасно использовать зарядное устройство IT-эксперт Закарян предостерег от использования зарядного устройства в ванной

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Использование зарядного устройства может нанести вред здоровью и даже привести к летальному исходу при несоблюдении правил безопасности, напомнил IT-специалист Ваге Закарян. В разговоре с «Москвой 24» эксперт уточнил, что нельзя заряжать телефон или любую другую технику в ванной комнате. Он пояснил, что вода является хорошим проводником, а намокание гаджета может спровоцировать сильный удар током.

Не стоит также приобретать неоригинальную зарядку: она может испортить телефон, привести к скачку напряжения и нанести вред пользователю, — уточнил Закарян.

Удар током может быть вызван из-за неизолированного провода, предупредил эксперт. Он добавил, что во время зарядки гаджеты могут нагреваться. В связи с этим нельзя, чтобы рядом находились другие источники тепла или на устройство попадали солнечные лучи. Закарян отметил, что лучше вынимать провод из розетки, когда он не используется. В противном случае он может перегореть.

Эксперт по пожарной безопасности Денис Себенцов ранее порекомендовал не использовать гаджеты во время подзарядки. По его словам, батарея устройства нагревается, в результате чего гаджет может воспламениться или взорваться.

15 августа в Новокузнецке от удара током погиб ребенок. Он взял в рот провод от зарядного устройства. Полуторагодовалый мальчик находился в спальне у родителей, зарядное устройство в этот момент было подключено к розетке.