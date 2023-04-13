Истощенного маленького тюлененка спасли в Выборге В Выборге спасли молодую самку балтийской нерпы в крайней степени истощения

Фото: VDKSPB/t.me

В Выборге спасли маленькую самку балтийской нерпы. Истощенный тюлененок плавал в городском водоеме вдоль набережной, не отваживаясь выйти из воды из-за толпы, собравшейся на берегу. Лишь к вечеру, когда люди разошлись, юное животное выбралось на сушу, и тогда спасатели доставили его в Фонд друзей балтийской нерпы, рассказала «360» основатель организации Елена Андриевская.

Это маленький тюлененок, который родился в марте или в конце февраля этого года. Возраст ее, соответственно, около полутора месяцев. Она находится в крайней степени истощения, — пояснила эксперт.

Специалист уточнила, что вес самки тюленя в этом возрасте должен составлять уже не менее 40 килограммов, а спасенная малышка весит всего 11 килограммов, что меньше веса при рождении.

По словам Андриевской, сейчас детеныш находится в специальном центре, где получает раствор регидрона и поддерживающую терапию. Когда состояние тюлененка стабилизируется, его постепенно переведут на смесь из фарша сельди, рыбьего жира и витаминов, которую будут вводить напрямую в желудок через зонд. Затем, еще через несколько дней, молодая нерпа будет постепенно переходить на рыбный корм.

Она будет находиться в центре примерно полтора месяца, после этого ее выпустят в естественную среду обитания — обратно в Финский залив, — пообещала Андриевская.

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