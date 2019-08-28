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Принятие законопроекта об ужесточении наказания за педофилию необходимо ускорить. Обращение с такой просьбой председателю Госдумы Вячеславу Володину направила уполномоченный при президенте по правам ребёнка Анна Кузнецова.

Документ был принят в первом чтении 3 июля 2018 года, однако с тех пор подвижек в этом направлении нет, заявили в пресс-службе детского омбудсмена. Проект закона направлен на усиление мер...