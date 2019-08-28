https://static.news.ru/photo/615831e6-c992-11e9-b824-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/News.ru
Водители получат доступ к полной истории владения автомобилем. Она станет доступна на сайте госуслуг в 2020 году. Об этом рассказал вице-премьер Максим Акимов.
В 2020 году мы планируем ввести ещё несколько сервисов. Например, можно будет проследить всю историю владения автомобилем. Личный кабинет позволит получить услуги коммерческих организаций, например записаться на техосмотр, оформлять полисы ОСАГО, — цитирует его «Интерфакс».
Кроме того, будет проводиться онлайн-мониторинг владения полисами ОСАГО.
Ранее News.ru писал, что россияне смогут зарегистрировать автомобиль без визита в ГИБДД в случае, если у компании будет разрешение на такую деятельность. Согласно закону, который вступит в силу с 1 января 2020 года, осмотр машины и составление документов доверят дилеру, а процессом регистрации и присвоения государственного номера будут заниматься в ГИБДД.