«История с «Яндексом» закончена»: что сказал Волож в заявлении против СВО

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Аркадий Волож

Сооснователь компании «Яндекс» Аркадий Волож раскритиковал спецоперацию на Украине, впервые выступив с публичным заявлением после ухода из компании в марте 2022 года. Что именно сказал бизнесмен про СВО?

Почему Волож выступил против спецоперации

Волож не живет в России с 2014 года. Тогда он передал пост генерального директора структуры Александру Шульгину, а сам занял должность гендиректора группы компаний «Яндекс». Свое решение о переезде в Израиль он связал с событиями на Украине, где у него проживают друзья и родственники. Однако все 8 лет после отъезда предприниматель, по его словам, занимался развитием проектов корпорации.

«Я в ужасе от того, что каждый день в дома украинцев летят бомбы. Несмотря на то, что с 2014 года я не живу в России, я понимаю, что и на мне есть доля ответственности за действия стран», — заявил Волож.

По словам предпринимателя, было «много причин», по которым он не высказывался о происходящем на Украине, поэтому молчал год.

«Можно спорить о своевременности моего заявления, но не о его сути», — отметил сооснователь «Яндекса».

Что Волож сказал про цели «Яндекса» и февраль 2022 года

Аркадий Волож заявил, что создатели «Яндекса» верили, что строят «новую Россию — открытую, прогрессивную, интегрированную в глобальную экономику, известную в мире не только своими сырьевыми ресурсами».

С момента создания компания, помимо поисковой системы, создала информационные, торговые, картографические и музыкальный сервисы. «Яндекс» стал оператором такси, доставки еды, электронной торговли и запустил образовательные программы. В ноябре 2021 года капитализация компании впервые превысила $30 млрд.

Бизнесмен утверждает, что со временем на структуру стало оказываться «давление со стороны властей». В Израиле Волож занимался развитием международных проектов компании. По его словам, в феврале 2022 года «мир изменился и история с „Яндексом“ была закончена». Предприниматель сконцентрировал свои усилия на работе со специалистами IT-сферы, которые уехали из России.

«Сосредоточился на поддержке талантливых российских инженеров, которые решили покинуть страну и начать новую жизнь. Это оказалось непростой задачей, которая потребовала много усилий, внимания и осторожности», — сообщил бизнесмен.

Как изменилась жизнь Воложа после эмиграции

В 2021 году состояние предпринимателя оценивалось в $2,3 млрд. В отношении Аркадия Воложа 3 июня 2022 года Евросоюз ввел персональные санкции. Это аргументировалось тем, что основными акционерами «Яндекса» являются попавшие под ограничения госбанки «Сбер» и ВТБ. В тот же день компания сообщила, что основатель покидает все занимаемые посты. После ухода из «Яндекса» бизнесмен потерял статус долларового миллиардера. За три месяца его состояние уменьшилось на $2 млрд.

Сейчас Волож предпочитает указывать, что он родился в Казахстане, а также называет себя не российским, а израильским технологическим предпринимателем, компьютерщиком и инвестором.

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