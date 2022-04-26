«История двухколёсного счастья»: в ГУМе открылась выставка велосипедов

К юбилею изобретения велосипеда Electra Bicycle Company открыла выставку в ГУМе, посвящённую эволюции велотранспорта. До конца весны москвичи и гости столицы смогут ознакомиться с историей развития велосипеда: от антикварных моделей до инновационных новинок летнего сезона 2022 года.

Исторические велосипеды, представленные в экспозиции, являются частью широко известной коллекции Андрея Мятиева — исследователя истории двухколёсного транспорта в России и СССР, создателя и владельца веломузея. Некоторые из экспонатов изготовлены ещё в XIX веке — увидеть их можно только в дни проведения выставки в ГУМе.

История веломашины, тесно переплетённая с развитием страны, — в материале фотокорреспондента NEWS.ru.