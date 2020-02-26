https://static.news.ru/photo/79c2c1bc-587e-11ea-8f92-fa163e074e61_660.jpg Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Арестованному за убийство аспирантки историку Олегу Соколову предъявили обвинение за незаконное хранение оружия.

Об этом ТАСС сообщил адвокат Соколова Александр Почуев. По словам юриста, подзащитный обвинение не оспаривает, он сам добровольно выдал обрез следствию.

Почуев также подчеркнул, что оружие историк не приобретал, а получил «по наследству».

Как писал NEWS.ru, 8 ноября текущего года спасатели выехали на вызов к реке Мойке, где был замечен барахтающийся в воде человек. Им оказался известный историк, преподаватель петербургского университета Олег Соколов. Мужчину достали и отправили в больницу с переохлаждением. В рюкзаке спасённого обнаружили страшную находку — отрезанные женские руки. В ходе оперативно-разыскных мероприятий в квартире преподавателя нашли частично расчленённое женское туловище и голову его сожительницы.