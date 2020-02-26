Арестованному за убийство аспирантки историку Олегу Соколову предъявили обвинение за незаконное хранение оружия.
Об этом ТАСС
Почуев также подчеркнул, что оружие историк не приобретал, а получил «по наследству».
Как писал NEWS.ru, 8 ноября текущего года спасатели выехали на вызов к реке Мойке, где был замечен барахтающийся в воде человек. Им оказался известный историк, преподаватель петербургского университета Олег Соколов. Мужчину достали и отправили в больницу с переохлаждением. В рюкзаке спасённого обнаружили страшную находку — отрезанные женские руки. В ходе оперативно-разыскных мероприятий в квартире преподавателя нашли частично расчленённое женское туловище и голову его сожительницы.
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