Историк рассказал о жизни московских гомосексуалов в СССР

В советские годы почти никого не судили за гомосексуализм, так как знаменитая статья за мужеложство наказывала не за ориентацию, а за сам факт однополой связи, рассказала изданию «Москвич Mag» историк Ирина Ролдугина.

При этом, по словам сотрудницы психфака МГУ Анны Соболевой, лесбиянки в то время не особо боялись уголовного преследования.

Поговорка про шерочку с машерочкой была известна ещё с дореволюционных времен. Девочки ходят под ручку, танцуют друг с другом и целуются — всё это было испокон веков, — отметила Соболева.

В Москве самыми известными локациями для сбора единомышленников были сквер у Большого театра и памятник героям Плевны на Китай-городе. Кроме того, представители ЛГБТ собирались у станции метро «Проспект Мира», в ресторане «Садко», на Пушкинской площади и в саду «Эрмитаж».

Ранее стало известно, что власти Великобритании вывезли из Афганистана беженцев нетрадиционной сексуальной ориентации. Первую группу из 29 человек уже доставили в страну в эту пятницу, в ближайшие месяцы ожидается прибытие ещё большего числа ЛГБТ-афганцев. Вывезти из Афганистана представителей секс-меньшинств удалось после вмешательства министра иностранных дел Лиз Трасс и организаций по защите прав геев.