Историк упрекнул Горбачёва в «изоляции» Калининградской области

https://static.news.ru/photo/03083706-858c-11ea-be45-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Писатель и военный историк Александр Ширококрад заявил, что первый и единственный президент СССР Михаил Горбачёв виноват в том, что дал независимость прибалтийским республикам, не обеспечив России связь с Калининградской областью.

Ширококрад прокомментировал для телеканала «Царьград» высказывания Горбачёва, заявившего, что в провале политики перестройки виноват Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП). Историк отметил, что провал перестройки обусловлен отсутствием чёткой программы действий у властей.

А вообще-то, Горбачёва нужно судить хотя бы за одно. Горбачёв дал независимость прибалтийским республикам, не обеспечив коммуникацию с Калининградской областью. Ведь страшные, вообще-то, проблемы для России. И сейчас, и в дальнейшем, — отметил Ширококрад.

Историк добавил, что Латвия может перекрыть России связи с Калининградской областью в любой момент, так как сообщение РФ с регионом ничем не гарантировано. По мнению Ширококрада, такая ситуация — это преступление Горбачёва против государства.

Как передавал NEWS.ru, Михаил Горбачёв признался, что у руководства СССР не было чёткого плана при начале перестройки, а было лишь понимание того, «в каком направлении идти».