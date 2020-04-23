Историк упрекнул Горбачёва в «изоляции» Калининградской области

Писатель и военный историк Александр Ширококрад заявил, что первый и единственный президент СССР Михаил Горбачёв виноват в том, что дал независимость прибалтийским республикам, не обеспечив России связь с Калининградской областью.
Ширококрад
А вообще-то, Горбачёва нужно судить хотя бы за одно. Горбачёв дал независимость прибалтийским республикам, не обеспечив коммуникацию с Калининградской областью. Ведь страшные, вообще-то, проблемы для России. И сейчас, и в дальнейшем, — отметил Ширококрад.
Историк добавил, что Латвия может перекрыть России связи с Калининградской областью в любой момент, так как сообщение РФ с регионом ничем не гарантировано. По мнению Ширококрада, такая ситуация — это преступление Горбачёва против государства.
Как передавал NEWS.ru, Михаил Горбачёв признался, что у руководства СССР не было чёткого плана при начале перестройки, а было лишь понимание того, «в каком направлении идти».
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен