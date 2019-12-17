https://static.news.ru/photo/091cddaa-20a5-11ea-8745-fa163e074e61_660.jpg Олег Соколов Фото: Валентин Егоршин/ТАСС

Столичные эксперты завершают основной этап психолого-психиатрического освидетельствования доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки. Об этом рассказал его адвокат Александр Почуев.

Он отметил, что защита уже располагает предварительными результатами экспертизы, но разглашать их не станет. Эти сведения составляют адвокатскую тайну.

Информацию о результатах проверки историка-убийцы на вменяемость, появившуюся в соцсетях, юрист назвал вбросом. По его мнению, кто-то таким образом пытается дискредитировать как защиту, так и следствие, сообщает «Интерфакс».

Соколов был задержан в Петербурге в начале ноября при попытке утопить в Мойке рюкзак с отрезанными женскими руками. В ходе проверки в его квартире обнаружили частично расчленённое тело аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко. Историк признался, что убил свою сожительницу.

По одной из версий, накануне Соколов и Ещенко поссорились. Поводом для конфликта послужило намерение Анастасии пойти на день рождения к другу. Об этом рассказал брат аспирантки, которому она позвонила за несколько часов до трагедии.

По словам соседей, пара достаточно часто устраивала скандалы. Историк, в свою очередь, утверждает, что ссорился с Ещенко редко и никогда не допускал в отношениях с ней рукоприкладства. Более того, пара намеревалась оформить свои отношения официально и даже подала заявление в ЗАГС.

Ранее NEWS.ru писал, что суд Санкт-Петербурга отклонил ходатайство адвоката о смягчении меры пресечения Соколову. Почуев просил поместить историка под домашний арест. Свою позицию он аргументировал тем, что на иждивении Соколова находится престарелый отец. Кроме того, адвокат указал на то, что сбор доказательств и следственные действия по делу практически завершены и обвиняемый не может помешать ходу расследования.