https://static.news.ru/photo/357f3ec6-1ffe-11ea-b606-fa163e074e61_660.jpg Олег Соколов Фото: AP Photo/Dmitri Lovetsky/ТАСС

Обвиняемый в убийстве аспирантки доцент СПбГУ Олег Соколов неоднократно пытался свести счёты с жизнью. Об этом заявил его адвокат Александр Почуев.

Известно о нескольких попытках Соколова покончить с собой, — цитирует РИА Новости защитника.

По его словам, одна из них была предпринята в СИЗО, где содержался учёный.

63-летнего историка сотрудники МЧС достали из реки Мойки в Санкт-Петербурге утром 9 ноября. В его рюкзаке нашли отрезанные женские руки и травматический пистолет. В ходе последовавшего обыска в квартире историка обнаружили фрагменты тела молодой девушки.

Погибшая оказалась 24-летней выпускницей Соколова Анастасией Ещенко, состоявшей с Соколовым в любовной связи. 10 ноября на допросе у следователей преподаватель признался в убийстве, писал NEWS.ru.