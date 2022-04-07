Историк сравнил борьбу России за будущее с эпохой Петра I

Исполнительный директор фонда «История Отечества» Константин Могилевский заявил, что Россия в настоящее время борется за своё будущее так же, как при Петре I. Действия Москвы направлены против угроз со стороны Запада, отметил он в беседе с РИА Новости.

Историк напомнил , что к началу царствования Петра I Россия считалась «лакомым кусочком» для Запада, в частности Швеции.

Ради своего существования и развития мы с петровских времён не боялись встать против кого бы то ни было, — подчеркнул председатель правления Российского исторического общества.

Могилевский считает, что угрозы со стороны Швеции в эпоху Петра I схожи с угрозами для современной России. При этом он рассказал, о чём писал и говорил в последние годы президент РФ Владимир Путин.

Глава нашего государства, как и Пётр, размышляет историческими категориями, понимая реальные сложные исторические процессы, осознавая те угрозы, которые были обусловлены событиями прошлого, и необходимость эти угрозы устранять, — заявил Могилевский.

Он добавил, что Путин сейчас «действует очень по-петровски».

Ранее стало известно, что военный историк Дмитрий Болтенков считает: завершение штурма Мариуполя может стать ключевым фактором в переговорах России и Украины. Фокус боёв сейчас сосредоточен именно в этом городе, их завершение может повысить «договороспособность» Киева. Болтенков отметил, что в настоящее время город надёжно блокирован.